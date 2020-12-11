Başkent’e 10 bin konutluk dev proje

HNN Yapı Teknik, başkentte 2 milyon metrekarelik alan üzerinde AVM, otel, üniversite, hastane, sosyal tesis, fuar alanı, konut ve ofisten oluşan dev karma projesi Northgate Ankara'nın inşasına devam ediyor. 8 milyar 151 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje, tamamlanmasıyla birlikte on binlerce kişilik bir nüfusa hizmet verecek. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul projelerinden biri olan Northgate Ankara, başkente yeni bir yaşam kültürü kazandıracak donatılara sahip. Ankara'nın Kuzey bölgesinde en önemli gelişim hattı üzerinde konumlandırılan Northgate Ankara, Esenboğa Havaalanı'na 7 km mesafede, tasarlanan havaalanı metro hattının üzerinde, Kuzey Ankara Projesi, Otonomi Projesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi projelere de komşu noktada yükseliyor. Yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa hizmet verecek proje finans, ticaret, konut, eğitim, sağlık, geçici konaklama, kültür-sanat, alışveriş, spor ve rekreasyon fonksiyonlarını kapsayan Türkiye'nin büyük ölçekli karma-şehir projeleri arasında öne çıkıyor.

PROJEDE YOK YOK

Toplamda 2 milyon metrekarelik arazi üzerinde geliştirilen Northgate Ankara'nın 1 milyon metrekaresi yeşil alana ayrılıyor. 190 bin metrekarelik sosyal yaşam ve ticari alana sahip projede 10 bin konut, 850 villa, 2.500 konut - ofis, 1.000 ticari ofis, 300 odalı 5 yıldızlı otel, 20.000 kişilik üniversite, 55.000 kişilik amfi tiyatro, 25.000 metrekare ticaret binası, 10.000 metrekare kongre merkezi, 50.000 metrekare fuar alanı, 130.000 metrekare dükkan yer alıyor.



TESLİMLER 2022'DE

BAŞKENT'İN en büyük özel sektör yatırımını gerçekleştiren HNN Yapı Teknik, Northgate Ankara projesinin ilk etabını 2022 yılında, ikinci etabını ise 2024 yılında teslim etmeyi hedefliyor. İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği projenin diğer iki etabı ise 2026 ve 2028 yıllarında tamamlanacak.