Şirince’de oteller doldu Çesme’de korkulan oldu

Butik otelleri ve köy turizmiyle tercih edilen İzmir Selçuk'a bağlı Şirince mahallesi, yeni yılı doğayla baş başa karşılamak isteyenleri ağırlamaya hazırlanıyor. Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'deki kıyametten etkilenmeyeceğine inanılan ve bu nedenle tüm dünyaya adını duyuran Şirince'deki butik oteller, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 4 günlük yılbaşı tatili için şimdiden doldu. Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerinde kurulan, dar sokakları, cumbalı beyaz evleri ile sakin bir yerleşim yeri olan Şirince'deki 45 pansiyon ve butik oteldeki 550 yatağın tamamı rezerve edildi. Şirince'de 2021 yılını karşılamak isteyenlerin büyük çoğunluğunu İzmir, Aydın, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirde yaşayanlar ile ABD ve Avrupa'dan misafirler oluşturuyor.

BEKLEME LİSTESİ OLUŞTU

Gecelik oda fiyatı 150 liradan başlayıp bin liraya çıkan Şirince'deki otellerde 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında yer bulamayan müşteriler de isimlerini bekleme listesine yazdırıyor. Mahalle Muhtarı İsmail Yıldırdı, 21 Aralık 2012'deki kıyamet iddiası ile dünyanın ilgisini çeken Şirince'nin doğası ve güler yüzlü esnafı ile turistleri çektiğini söyledi.





ÇEŞME'DE HAYAL KIRIKLIĞI

ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "ÇEŞTOB olarak pandemi önlemlerini alarak sezona çok güzel hazırlanmıştık. Geçmiş dönemde, beş yıldızlı otellerimizden Alaçatı'daki butik otellerimize kadar yüzde 30-40 doluluk yaşanıyordu. 28 bin yatağın 12 bini doluydu. Fakat pandemiyle birlikte, kışın açık kalacak otellerin çoğu kapandı. Dolu yatak sayısı 2-3 binlere kadar düştü" diye konuştu.



MÜZİK YASAĞINA YENİK DÜŞTÜK

İÇİŞLERİ Bakanlığının Kovid-19 mücadelesi genelgelerini sürekli güncellediğini söyleyen Demir, "Kasım'daki genelgede, otellerde saat 22.00'ye kadar müzik izni ve çok yoğunluk oluşturmayacak etkinlikler yapılabiliyordu. Ama son yeni yıl genelgesinde, yılbaşı ile ilgili tüm aktiviteler, dijital ortamdan dahi olsa müzik yayını yasaklandı. Dolayısıyla bu rezervasyonlara ciddi şekilde yansıdı. Mevcut rezervasyonlarda iptal, gelmesi beklenen rezervasyonlarda da durgunluk yaşandı. Bu yılbaşını istemeyerek de olsa Kovid'e verdik" dedi.