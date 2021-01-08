New York’taki yeni projesi satışa çıkıyor

Türkiye'nin gayrimenkulde "global markası" olma yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Nef, Avrupa başkentleri ve Kazakistan'ın ardından dünyanın en önemli metropolü New York'taki projesi için satış tarihini açıkladı. 21 Ocak'ta satışa sunulacak Saint Marks Place, Brooklyn'in en gözde caddesi olan 4. Cadde üzerinde yer alıyor. Nef'in patentli "Foldhome" konseptinin Amerika'daki temsilcisi olacak projenin teslimi 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleşecek. Brooklyn'in kahverengi tuğlalardan yapılmış birbirine bitişik evleri ile ünlü mahallesi Boerum Hill'de yer alan ve Brooklyn denildiğinde ilk akla gelen Park Slope, Gowanus, Fort Greene, Cobble Hill ve Downtown Brooklyn'in de tam ortasında bulunan 12 katlı projede kaba inşaat tamamlandı. Brooklyn'in en önemli ulaşım durakları olan ve 9 metro hattının kesişiminde yer alan Atlantic Avenue ve Barclays Center istasyonlarına 3 dakika yürüme mesafesinde yer alan projeden Manhattan Central Park'a ise metroyla 10 dakikada ulaşılabiliyor.



YENİ PROJELER YOLDA

2020'yi teslim yılı ilan eden Nef, 1 milyar 52 milyon TL satış cirosu elde etti. Cironun yüzde 23'ü ise Nef online üzerinden gerçekleştirildi. Bodrum'da da Yalıkavak ve Gölköy'ün ardından üçüncü proje olarak Hebil koyunda Nef Reserve Hebil'i devreye alacaklarını açıklayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Yine İstanbul'da Nef Reserve Kandilli projesinde 'Koru Blokları'nı yakında satışa çıkacağız. Kazakistan'daki Nef Uptown projesinin ilk etabını 2021 yılı içerisinde teslim edeceğiz. 2021 yılında Nef Reserve Yalıkavak, Nef Reserve Gölköy ve Nef Bahçelievler teslim edilecek. Yeni Nef arsa projeleri de satışa çıkacak" dedi.



1.817 KONUT TESLİM ETTİ

2020 başında, bu yılı teslim yılı olarak ilan ettiklerini açıklayan Erden Timur, Nef olarak pandemi döneminde de çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiklerini ve son 6 ayda tapusuyla beraber teslim ettikleri konut sayısının 1.817 olduğunu belirtti. Erden Timur, şunları söyledi: "Son 6 ay içerisinde Nef Çekmeköy Çamlıtepe'de 496 konut ve mağaza, Nef Sancaktepe'de 453 konut ve mağaza, İnistanbul Konsept'te 599 konut ve mağaza, Nef Bahçelievler'de 298 konuttan oluşan 1. etap, Nef Reserve Yalıkavak'ta da 152 villa ve rezidanstan oluşan ilk etabın teslimleri gerçekleşti. Yılın 9 ayının pandeminin etkisi altında geçtiği göz önüne alınınca 1 milyar TL'yi aşan satış ciromuzla nispeten iyi bir yıl geçtiğini söyleyebiliriz."



595 BIN DOLARDAN BASLIYOR

TOPLAM 12 kattan ve 100 rezidanstan oluşan Saint Marks Place projesinde stüdyodan 4+1'e kadar değişen geniş bir yelpazede daireler bulunuyor. 210 milyon dolar büyüklüğe sahip projede yer alan stüdyo dairelerin fiyatı 595 bin dolardan başlıyor. Projede bir eve yüzde 10 peşinatla sahip olunabiliyor, kalan yüzde 90 ödemenin büyük kısmı da teslimde 30 yıl vadeli kredi kullanılarak yapılabiliyor. Yatırımcı, teslimden itibaren evini de kiraya vererek ayda 399 dolar ödeyerek ev sahibi olabiliyor.