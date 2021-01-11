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Haberler Ekonomi İcradan satılık uygun fiyatlı 3+1 daire

İcradan satılık uygun fiyatlı 3+1 daire

Mahkeme, 'a bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Kavaslı Mahallesi'nde yer alan daire için 350 bin lira muhammen bedel belirlendi.

İcradan satılık uygun fiyatlı 3+1 daire

11.01.2021, 12:09

Hatay'ın Antakya İlçesi'nde yer alan Odabaşı/Kavaslı Mahallesi'ndeki 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, dairenin Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, işlek Atatürk Caddesine 150 metre, Özel Defne Hastanesine 200 metre, Antakya Belediye Binasına 1.500 metre mesafede olduğu belirtildi.

Satılık taşınmaz için 350 bin tl muhammen bedelin belirlendiği ilanda satış tarihi 30/03/2021 günü 14:00 - 14:05 arası olarak duyuruldu.

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