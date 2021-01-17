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İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 1772 personel alımı yapılacak. Basın İlan Kurumu üzerinden yapılan duyuruya göre ilana son başvuru tarihi 29 Ocak olarak belirtildi.

17.01.2021, 10:03