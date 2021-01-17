İçişleri Bakanlığı, Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. İlana son başvuru tarihi olarak 29 Ocak belirtildi.
Ayrıca başvuruda bulunacak olan adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak gibi genel şartlara uygun olması gerektiği genel şartlar altında belirtildi.
İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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