Kordon’dan kaçış

İzmir'de son zamanlarda yaşanan deprem, sel felaketinin yanı sıra artış gösteren gürültü kirliliği, kentin gözbebeği Kordon'u vurdu. Alt yapı eksikliği nedeniyle körfezin taşması, yağmur tahliye ve su kanallarının yetersiz olması su baskınlarına neden olurken, zeminin yapısından dolayı da her depremde en çok sarsılan binalar Kordonboyu'nda bulunuyor. Daha önce ekonomik durumu iyi olanların oturmak için tercih ettiği ve bir ayrıcalık olarak kabul gören Kordon'da son dönemde işler tersine döndü. Kentteki en pahalı dairelerin bulunduğu Kordon'da oturanlar artık deprem, sel ve gürültü kirliliği nedeniyle, evlerini ya satışa çıkarıyor ya da kiraya veriyor. Kiracılar ise yaşadıkları tedirginlik nedeniyle evlerini terk ediyor. Aşırı gürültünün de bu kaçışta etkili olduğu belirtilirken, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, tüm İzmir'de olduğu gibi Alsancak Kordon'da da kiralık ev sayısında yüzde 30'un üzerinde artış olduğunu söyledi. Kordon'da buna rağmen kiralık ev fiyatlarının düşmemesi ise dikkat çekiyor. Kira fiyatları 5 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkıyor.

İLÇELERDE DE YÜKSELDİ

Son aylarda deprem ve sel felaketleriyle gündemden düşmeyen İzmir'de kiralık tabelası asılan evlerin sayısının her geçen gün arttığı belirtiliyor. Özellikle Alsancak Kordon'da kiralık konut sayısındaki artış göze çarpıyor. Yeni Asır'a açıklama yapan İZEKO Başkanı Güleroğlu, "Sadece Kordon'da değil tüm İzmir'de depremden sonra kiralık ev sayısı gözle görülür bir şekilde arttı. Özellikle Alsancak Kordon'da kiralık tabelası asılan binalarda ciddi bir yükseliş görüyoruz. Deprem ve sel felaketlerinin ardından Kordon sakinleri, sağlam ve müstakil yapıları tercih etmeye başladı. Gürültü kirliliği de bölgeden gidilmesinde etken oldu. İzmir genelinde kiralık ev sayısında yaklaşık yüzde 30 artış oldu. Sadece Kordon'da değil, İzmir'in birçok yerindeki vatandaşlar dairelerini boşaltmaya başladı. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri metropol ilçelerdeki yüksek kiralar. İkincisi ise depremden dolayı insanlar müstakil evlere yöneliyor" dedi.



URLA, FOÇA VE SEFERİHİSAR TERCİH EDİLİYOR

İZMİR'İN metropol ilçelerinde depremden sonra kira fiyatlarındaki artışın da dairelerin boşalmasında etkili olduğunu söyleyen İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu, "Daha çok Urla, Seferihisar ve Foça tarafları daha çok tercih edilmeye başlandı. Bu tip yerlerin daha güvenli olması ve yaşlı kesimin artık şehir merkezinde oturmak istememesi nedeniyle merkezde kiralık ev sayısı çoğalıyor. Deprem ve gürültü insanları yeni yer arayışına yöneltti" dedi.



EVLER BOŞALIYOR AMA KİRA FİYATLARI DÜŞMÜYOR

KORDON'DA kiralık ev sayısındaki artışa rağmen kiralık evlerin fiyatlarında düşüş olmadığı görülüyor. Birinci Kordon'da kira fiyatları oda sayısı, manzara durumu ve bina yaşına göre, 5 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor.

Mert ALPDÜNDAR