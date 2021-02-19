Pandeminin yükselen yıldızı karavan

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde karavan üretimi yapan NK Karavan sahibi Nazmi Kılıç, pandemi nedeniyle insanların otel odaları yerine karavanları tercih etmeye başladığını söyledi. Karavanın Avrupa'da bir kültür haline geldiğini anlatan Nazmi Kılıç, çekme karavan imalatları ile hem Türkiye hem de dünyadan ilgi gördükleri için mutlu olduklarını belirtti.

İçinde buzdolabı, ocak, tuvalet, yatak ve oturma grubu olan NK karavanlarının tavanının cam olması sebebi ile farklılık yarattığını söyleyen, fiyatların makul olması ve herkesin ulaşabilmesi için 3 farklı modelle yola çıktıklarını vurgulayan Kılıç, "Hedefimiz minimum maliyet ile maksimum konfor" dedi.

AKUT'A BAĞIŞ İNDİRİMİ

Sosyal sorumluluk projesi ile de bir ilke imza atan NK Karavan, Akut Arama Kurtarma Derneği ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Akut'a 2 bin 500 lira bağış yapan her müşteri, NK Karavan'dan 5 bin liralık indirim avantajına sahip olacak.