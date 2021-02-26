Seydikemer devlet hastanesi yükseliyor

MUĞLA Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş'ün büyük emekleri sonucunda inşasına başlanılan Devlet Hastanesi'nde hummalı çalışma devam ediyor. Kovid-19 pandemisine rağmen büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda 7 katlı ve 150 yataklı olarak yapılacak Seydikemer Devlet Hastanesi her geçen gün yükseliyor. Modern mimarisiyle de dikkat çekecek Devlet Hastanesi'nin 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Belediye Başkanı Yakup Otgöz, projenin söz verilen 700 iş gününde tamamlanacağını belirterek, "Hastanede 36 adet tek, 22 adet çift yataklı oda olacak. 31 poliklinik, 4 ameliyathane, 15 yataklı yoğun bakım, 15 yataklı diyaliz ünitesi, 6 yataklı palyatif ünitesi, 4 adet Doğum Salonu (SDL), 17 adet Müşahede yatağı yer alacak. Büyük emekleri olan AK Parti Muğla Milletvekillerimiz Yelde Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'e, yine önceki dönem milletvekillerimize, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş'e teşekkür ediyorum" dedi.



SEYDİKEMER TARİH KOKUYOR

TARİH boyunca kadim uygarlıklara ev sahipliği yapan Muğla Seydikemer, dünyanın ve Türkiye'nin göz bebeği durumunda. Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tlos Antik Kenti ile de ön plana çıkan Seydikemer'de tarihe ve kültüre verilen önem, yapılan çalışmalarla gösteriliyor. Seydikemer'de yaşayan Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'ın Likya dönemini anlatan ve strafor tekniği ile yaptığı sütunlu kapı ve lahitlerin replikaları belediyenin Yeni Hizmet Binası'ndaki yerini aldı. Sütunlu kapı ve lahitler görenlerin ilgisini çekerken takdir de topladı.