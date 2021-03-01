Özdilekteyim.com artık her cepte var

MAĞAZA ve market hizmetini aynı anda sunan Özdilekteyim.com, mobil uygulaması sayesinde kullanıcılarına daha kolay ve hızlı alışveriş yapma imkanı sunuyor. İOS ve Android üzerinden kolaylıkla erişim sağlanan Özdilekteyim.com'un mağaza bölümünde 20.000 çeşit ürünle Türkiye'nin her yerine; markette ise 15.000 çeşit ürün alternatifiyle Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Yalova illerinde hizmet veriliyor. Özdilekteyim. com market bölümü; Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Yalova olmak üzere 6 ilde hizmet veriyor. Özdilekteyim.com market bölümü, teslimat saati seçeneği, kapıda nakit veya kredi kartıyla ödeme ya da internetten alışveriş sırasında ödeme gibi kullanıcılarına ayrıcalıklar sunuyor.