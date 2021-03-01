Türkiye o dönemde en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu! Berat Albayrak'ı hedef alanlara böyle anlattı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2020 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,7, tarım sektörü yüzde 4,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 ve sanayi yüzde 2 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, hizmetler yüzde 4,3, inşaat sektörü ise yüzde 3,5 azaldı.

Kişi başına GSYH değeri, 2020'de cari fiyatlarla 60 bin 537 lira (8 bin 599 dolar) olarak hesaplandı.



CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMALAR

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları:

TÜRKİYE BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: Oldukça iyi bir rakam. Türkiye ekonomisi böylece salgına rağmen, tüm saldırılara rağmen, kur manipülasyonlarına rağmen, ABD'den ve Avrupa Birliği'nden gelen yaptırım tehditlerine rağmen, çok ayaklı sıkıntılara rağmen 2020 yılını büyüyerek kapatan iki ülkeden birisi oldu. Dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi ki zaten Çin de dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğunu varsayarsak oldukça ölçeğimize göre çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğimizi söylemiş olalım. Çok anlamlı bir büyüme çünkü pandemi döneminde diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman oldukça önemli bir mesafe kaydettik. Türkiye, V tipi toparlanmayı gerçekleştiren birkaç ülkeden biri.

BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNİN KARNESİYDİ

Türkiye burada özellikle kamu bankaları aracılığıyla faizlerin düşürülmesi inanılmaz bir canlanma getirdi. Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak konusunda son günlerde tartışma çıkarılıyor Merkez Bankası rezervleri başta olmak üzere. Asıl bugün konuşsunlar. Çünkü bugün manşetlere çıkması gereken isim Albayrak. O dönemin karnesiydi o dönemin karnesinde Türkiye en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu.

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"BENZER RAKAMLARA 2021'DE DE ULAŞIRIZ"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş: Bizim de aslında bu çeyrek beklentimizden kurum olarak biraz yüksek. Yüzde 7'lik bir çeyreklik büyüme evet piyasa beklentisi açısından belki yüzde 2'nin üstünde bir belki Çin'i de geçebileceğimiz bir yıllık büyüme oluştu böyle bir algı oluştu ama ben rakamların daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü dördüncü çeyrekte çok kolay da bir dönem yaşamadık. Türkiye'nin dinamiklerinin büyüme noktasında yüzde 6'ya varan bir çeyreklik büyümeyle gelmesi çok da sürpriz olmaması gerekiyor. Benzer rakamlara 2021'de de ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin büyümeyle ilgili bir sıkıntı yaşayacağını, böyle dinamik bir ekonominin aynı 2020'nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde olduğu gibi bu yıla da belki biraz daha yavaş başlayarak hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Dünyada belki de çok az ülkeye nasip olan bir 2020'yi de tamamlamış gibi gözüküyoruz.

"2021 DAHA İYİ BİR YIL OLACAK"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu: 2020 büyümesi son derece önemli çünkü IMF'ye göre 150 ülke 2020 yılında durgunluğa girdi dolayısıyla negatif büyüme söz konusu. Pozitif ayrışmamız açısından son derece önemli. 2021 daha iyi bir yıl olacak gibi duruyor.