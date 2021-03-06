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Haberler Ekonomi Tarlada da sıfır atık dönemi başlıyor

Tarlada da sıfır atık dönemi başlıyor

Tarlada da sıfır atık dönemi başlıyor

6.3.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesinde yeni bir aşamaya daha geçiliyor. Alışveriş merkezleri, zincir marketler, sanayi bölgelerinin tarlada da sıfır atık yönetimi başlıyor. Sistemle tohumun tarlaya düştüğü andan hasada kadar geçen sürede meydana gelen sap, saman, koçan gibi atıklar, tarımsal üretimde açığa çıkan atık plastiklerin geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle çiftçilerin tarlalarında sıfır atık yönetim sistemine geçmeleri desteklenecek.

HAZAL ATEŞ

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