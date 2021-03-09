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Diyanet'ten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama

'ndan yapılan açıklamada, ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilerek, ''Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır'' denildi. Öte yandan 2020'de hac ibadeti yapılamadığı için hacı adaylarının hakları 2021'de devam edecek.

Diyanet'ten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama

09.03.2021, 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021, 11:43

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili gelen yoğun sorular üzerine yazılı açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.

2020 hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.''

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