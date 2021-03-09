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Haberler Ekonomi Halkbank’tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek

’tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek

Halkbank’tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek

9.3.2021

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız." dedi. Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, "Üreten Kadınlar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nün kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, "23 bin 500 kişilik büyük Halkbank ailesinin yüzde 47'si kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Yönetim kurulumuz ve yönetici pozisyonlarda da olmak üzere her kademede kadın çalışanlarımız mevcut. Tüm süreçlerimizde kadınlarımızın mutlaka emeği, kararı veya katkısı vardır" dedi. Bankalarının tedarik anlaşmalarında, mal ve hizmet alımlarında, kadın girişimciler, kadın KOBİ ve esnafa ve kadın kooperatiflerine her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Arslan, "Bundan sonra da desteklerimiz artarak sürecek. Yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz" görüşünü dile getirdi.

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