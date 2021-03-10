İnternetten fırın aldı eve oyuncak geldi

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde, kimi zaman satın alınan ürün, ilandaki görsellerden farklılık gösterebiliyor. Çok sık yaşanmasa da, müşteriler bazı alışverişlerinde eline ulaşan ürünle şoke oluyor. Benzer bir olay İzmir'de yaşayan Selin Çamlıtepe'nin başına geldi.



KOLİYİ AÇINCA ŞOKE OLDU

Selin Çamlıtepe, geçen Şubat ayında internet üzerinden fırın satın aldı. Ancak Çamlıtepe'ye gönderilen paketten pembe renkli oyuncak fırın çıktı. Eve gelen koliyi açtığında büyük bir şok yaşadığını ifade eden Çamlıtepe, "Bilindik bir internet sitesinden evime fırın siparişi verdim. Elime oyuncak fırın ulaştı. Çok yüklü bir meblağ ödemiştim.

Sitenin yetkililerine durumu bildirdiğim de sadece özür dilediler.

Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım.

İç hukuk yolları tükenirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvurmayı düşünüyorum" dedi.



ÜCRET KARGO ŞİRKETİNDEN ALINABİLİR

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, benzer durumları yaşayan birçok kişinin olduğunu belirtti. Gündüz, "Uzaktan alışverişte ürün farklı ya da kırık çıkarsa tüketici satış yapılan firmada muhatabını bulamazsa, ücreti kargo şirketinden tahsil edilebilir. Yasa gereği kargo şirketlerine ürünleri sağlam alıp, sağlam teslim etme zorunluluğu getirildi. Tüketiciler artık uzaktan satışlarda muhatabını bulamazlarsa, ki çoğunlukla bulamıyorlar, ödeme yaptıkları kargodan bunun bedelini alabilirler" diye konuştu.