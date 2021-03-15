Jandarma astsubay alımı başvuruları araştırılıyor. Son dakika duyurusuna göre 2021 yılı başvuru kılavuzu yayımlandı ve adaylar başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecekler.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubaylar için personel alımı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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