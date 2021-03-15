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Haberler Ekonomi Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubaylar için personel alımı başladı

Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubaylar için personel alımı başladı

2021 yılı için bin 640 muvazzaf/ sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru tarihi 15 Mart 2021 'de başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23.59’da sona erecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubaylar için personel alımı başladı

15.03.2021, 09:54

Jandarma astsubay alımı başvuruları araştırılıyor. Son dakika duyurusuna göre 2021 yılı başvuru kılavuzu yayımlandı ve adaylar başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecekler.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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