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Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubaylar için personel alımı başladı

2021 yılı için Jandarma Genel Komutanlığı bin 640 muvazzaf/ sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru tarihi 15 Mart 2021 'de başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23.59’da sona erecek.

15.03.2021, 09:54