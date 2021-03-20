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Haberler Ekonomi Marmara Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

4 öğretim üyesi alacak

, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi için 4 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Marmara Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

20.03.2021, 10:42

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi 4 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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