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Haberler Ekonomi Kastamonu Cide'de icradan satılık 1.375 metrekare tarla

'de icradan satılık 1.375 metrekare tarla

'nun ilçesinde bulunan 1,375 metrekare büyüklüğündeki tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda tarlanın satış fiyatı da belirtildi.

Kastamonu Cide'de icradan satılık 1.375 metrekare tarla

21.03.2021, 09:31

Mahkeme Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan 1,375 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın kuru tarım arazisi, düze yakın eğimli, orta derinlikte toprak yapısına sahip, üzerinde ağaç ve yapı bulunmadığı, tabanı tek ve çok yıllık çayır ve mera bitkileri ve yabancı otlarla kaplı olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 29.04.2021 10:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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