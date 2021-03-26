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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu

'nın yeni genel müdürü belli oldu

Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Ziraat Bankası Genel Müdürü , görevini -2 Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar'a devrediyor. Peki, Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar kaç yaşında ve nereli?

Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu

26.03.2021, 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021, 12:20

Son dakika haberi... Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlanırken, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hüseyin Aydın yerine Alparslan Çakar getirildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise görevine devam edecek.

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Banka Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ocak 2016 Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017 Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

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