İzmir’in kuzeyinde 21. yüzyıla yakışır eğitim

İZBİLİM Koleji, Egekent 2'deki kuzey kampüsünde; yüzme havuzu, buz pisti, bilim laboratuvarları, sanat, akıl oyunları, çeşitli beceri atölyeleri, spor salonu, dans salonu, fonksiyonel zengin öğrenme alanları ve konferans salonu gibi birçok öğrenme mekanından oluşuyor. 21. yüzyıl beceri ve yetkinliklerine sahip "dünyayla yarışan, dünyayla konuşan, dünyayla barışan" nesiller yetiştiren bir eğitim kurumu olarak Ulukent ve Egekent 2 bölgesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve anadolu lisesini bünyesinde bulunduran bir kampüs...



YENİ NESİL EĞİTİM MODELİ

İZBİLİM Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Eğitim/Öğrenme Lideri Behçet Yavuz "Artık yeni nesil bir okul modeli oluştu. Dijital ve yüz yüze eğitim-öğrenmenin harmanlanmış modeli olan yeni okul anlayışına biz çok önceden hazırlanmıştık" dedi.





TEKNOLOJİ YAYGINLAŞTI

YAVUZ, "Dijital takımımız ve akademik kadromuzun ciddi emekleriyle ortaya çıkan İzdijital Öğrenme Platformumuzla pandemi döneminde önemli farklar yarattık. Dijital ortamda etkili içeriklerle her yaşta öğrenmenin gerçekleştirilebileceğini kanıtladık. Yeni nesil okul modeli, dijital çağda zaten olmazsa olmazlardandı. Pandemi bu süreci hızlandırmış oldu" diye konuştu. Türkiye'de kendine özgü dijital öğrenme platformu olan ilk okul olduklarını vurgulayan Yavuz, model bir okul olarak fark yaratmaya devam edeceklerini belirtti. Eğitimde ve yaşamda teknoloji kullanımının yaygınlaştığını, bilgiye ulaşma, paylaşma ve yaşam konforları anlamında çok büyük avantajlar sağladığının altını çizen Behçet Yavuz, bu durumun aynı zamanda büyük riskler taşıdığıa dikkat çekti. Teknoloji üretilmediği sürece gerek ekonomik gerekse bilgi güvenliği açısından bağımlılıklar oluştuğunu belirten Yavuz, artık bundan sonra teknoloji kullanmaktan daha çok teknoloji üretmenin önemli olduğunu, vurguladı.





BİREYSEL BURSLULUK SINAVLARI

İZBİLİM Koleji, akademik başarı bursunun yanında sanat ve spor alanında da yetenekli öğrencileri destekliyor. Pandemi koşullarına uygun randevu alınarak yapılan bireysel sınavlarla öğrenciler ölçülüp değerlendiriliyor. Koşulları uygun olan öğrencilere %100'lere varan oranlarda okuduğu kademe boyunca geçerli burslar veriliyor. Ayrıca İzbilim Kolejinde verilecek burslarla ilgili kurumsal bir yönetmelik de bulunmaktadır.



İZYAŞAM

İZBİLİM Kolejinde öğrenciler yaş gelişim özelliklerine göre belirli bir program dahilinde atölye çalışmalarına katılırlar. Her disiplinin kendi içinde yapılan atölyelerde öğrenciler, uçak bileti almaktan bilgi güvenliğine, kazak katlamaktan kahve hazırlamaya, acil durumlarda nerelerin aranacağına kadar birçok yaşam becerileri kazanıyorlar.



ÖGRENCILER SEÇILEREK ALINIYOR

İZBİLİM Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Bora Karasu, okulun yakaladığı özgün başarının arkasında kendine ait geliştirmiş olduğu eğitim yöntem ve sistemlerinin yanı sıra her öğrencinin sınav ile alınmasının etkisi olduğunu belirtti.

FARK YARATAN SİSTEM

OKULA kayıt için başvuran her öğrencinin değerlendirmeye alındığını dile getiren Karasu, "Kayıt kabul sınavı, aile tanıma çalışması, rehberlik biriminin öğrenci tanıma çalışması tamamlandıktan sonra kayıt kabul komisyonunu onayı ile kabul edilir. Sosyal, sanat ve akademik alanlarda fark yaratan öğrenciler, İzbilim Koleji iç yönetmeliği ve prosedürleri çerçevesinde değerlendirilerek desteklenir, özel burslar verilir. Başarılı öğrenciler mutlaka bu başarılarından dolayı ödüllendirilir ve bu kazandıkları haklar/burslar öğrenim gördükleri öğrenim kademesi boyunca devam eder" dedi. Çok hızlı göç alan bir bölgede bir fark yaratan öğrenme ekosistemi oluşturduklarını belirten Karasu, yeni eğitim ve öğrenme yılı kayıt döneminde avantajlı ücretlerle velilere özel fırsatlar yarattıklarını belirten Karasu, İzbilim Kolejinde öğrencilerin, özel randevu verilerek yüz yüze yapılan bireysel bursluluk sınavlarıyla okula kayıt kabul hakkı ve burs kazandıklarını belirtti.



PANDEMİ KOŞULLARINA UYGUN ÖĞRENME ORTAMI

İZBİLİM Kolejinde, Kovid-19 pandemisine dair her türlü önlem alınmış durumda. Tüm çalışanların HES kodları, her gün taranarak kontrol ediliyor. Randevusu olan ziyaretçilerin HES kodları kontrol edilerek kabul ediliyor.

ONAYLI DEZENFEKTANLAR

HER sabah okula girişte maskeler tıbbi atık kutusuna atılarak yenisiyle değiştiriliyor. Kampüse girişte herkesin ateş ölçümleri yapılarak kaydediliyor. Okulun toplu ve bireysel kullanım alanları (kapı kolları, musluklar, trabzanlar...vb.) periyodik olarak Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar ile temizleniyor. Birçok alanda İzbilim Koleji'ne özgü dezenfektan stantları yer alıyor. Ayrıca öğrencilere, temizlik, hijyen, el yıkama, sosyal mesafe kurallarına uyum konusunda sürekli eğitimler veriliyor.



HER ÖĞRENCİYE ÖZEL YAKLAŞIM

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün "Eğitim, çocuğu sevmekle başlar" sözünün izinde gittiklerini dile getiren Behçet Yavuz, "Yol haritamızın rehberini, mottomuzda da yer aldığı gibi 'bilimin izinde' olarak özetleyebiliriz. Her öğrenci, bir parmak izi gibi birbirinden farklıdır, özeldir, biriciktir. Sadece İzbilim Kolejine özgü atölyelerde; beceri ve tasarım odaklı nesiller yetiştirirken, faklı öğrenme stillerine ve farklı genetik özelliklere sahip öğrencilerimiz için çoklu öğrenme süreç ve ortamları oluşturuyoruz" dedi. Behçet Yavuz, İzbilim Koleji'ne özel olarak geliştirdikleri İZSANAT, İZSPOR, İZDİL, İZYAŞAM, İZMEGA, İZKARİ-

YER, İZSTİL, İZES 5.0, LGS ve YGS'ye hazırlık ile bireysel bursluluk sınavları hakkında bilgiler verdi.



İZSPOR

HER öğrenci bir spor dalında gelişiyor. İzbilim Koleji'ni farklı kılan alanlardan biri de her öğrencinin bir spor branşında geliştirilmesidir. Öğrencilerin ilgili ve yetenekli oldukları branşlara göre spor envanteri çıkarılıyor. Düzeylerine göre okul takımlarında yer alabildikleri gibi ilgili spor alanında kural bilgileri ve seyirci kültürü de ediniyorlar. Ayrıca okulun yüzme havuzundan da belirli periyodlarda yararlanabiliyorlar. İzbilim Koleji, branşında başarılı olan olanlar ile milli sporculara da özel burslar vererek desteklemektedir.

İZSANAT

HER öğrenci; enstrüman çalıyor, kişisel resim sergisi düzenliyor. İzbilim Koleji, yaşamda olduğu gibi eğitimde de sanatın önemli bir yer tuttuğuna inanıyor. Sanat etkinliklerinin, beceri ve yetkinliklerinin öğrenmeyi hem kalıcı hem de keyifli hale getirdiği tüm araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, İzbilim Koleji'nde her öğrenci en az bir sanat alanında geliştiriliyor. Her öğrenci enstrüman çalmayı öğreniyor, kişisel resim sergisi düzenliyor, tiyatro, koro etkinliklerinde görev alıyor.



İZES 5.0

İZBİLİM Kolejine özgü fark yaratan bir sistem İZES 5.0. Eğitim ve öğrenme programlarını sürekli güncelleyerek, yeni çağın yeni ihtiyaç ve çocuklarına uygun şekilde yapılandırılmış sistemli yaklaşımlarla süreçler yönetiliyor. Endüstri 4.0'dan Hayat 5.0'a evrilen yeni dünyayı kucaklayan inovatif bir öğrenme ekosistemi yaratan İzbilim Koleji, farklılığını sistemiyle de öne çıkarıyor.