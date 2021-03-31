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Haberler Ekonomi Goldman Sachs’dan Bitcoin (BTC) hamlesi!

Sachs’dan (BTC) hamlesi!

Günlük MA 20’yi yeniden test eden ve 58.000$’ın üzerine çıkmayı başaran ’de pozitif haber akışı gelmeye devam ediyor. Sachs, müşterilerine Bitcoin ve diğer dijital varlıklara yatırım yapma imkanı sunmayı planlıyor

Goldman Sachs’dan Bitcoin BTC hamlesi!

31.03.2021, 16:36

Goldman Sachs, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için ilk yatırım aracını müşterilerine sunmaya yakın olduğunu belirtti.

CNBC'nin haberine göre, banka ikinci çeyrekte gelişen varlıklar sınıfında yatırım hizmetleri sunarken, Bitcoin ve diğer dijital varllıklarında içerisinde olduğu kapsamlı bir varlık spektrumunda da müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor.

Goldman Sachs'ın özel varlık yönetimi bölümünde dijital varlıklar küresel genel müdürü olarak göreve getirilen Mary Rich'in terfi notunu gören CNBC, Goldman ve Morgan Stanley gibi bankaların müşterilerinin yakın zamanda yeni gelişmeye başlayan varlık sınıflarına erişimi olacağı anlamına geldiğini belirtti.

Bitcoin, gün içerisinde 60 bin dolar sınırına doğru yaklaştıktan sonra gerileyerek dalgalı bir seyir izledi. Kripto para piyasalarında da genel bir düşüş hakim. Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi de bugün yüzde 1,66 aşağıda.

Banka'nın teklif edeceği Bitcoin yatırım fonunun Morgan Stanley'in uygulamayı planladığı fona benzeyeciğini belirten Mary Rich, "7-24 işlem gören varlık sınıflarına yatırım yapma sistemine benzer bir sistem olacak" dedi.

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