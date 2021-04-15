Erzurum'da icradan satılık daire

Mahkeme Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan 75 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin tek odadan oluştuğu ve depo niteliğinde olduğu ayrıca kaloriferli ve kombili olduğu da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 07.06.2021 10:00 belirlendi.