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Haberler Ekonomi İzmir Foça'da icradan satılık daire

'da icradan satılık daire

'in ilçesinde bulunan 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

İzmir Foça'da icradan satılık daire

15.04.2021, 09:48

Mahkeme İzmir'in Foça ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin üç oda, salon, mutfak, hol, banyo-WC mevcut olduğu ve temel belediye ve kamu hizmetlerinden (yol, elektrik, çöp toplama, belediye şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri) yararlandığı ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 23.06.2021 11:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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