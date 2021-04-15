İzmir Foça'da icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Foça ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin üç oda, salon, mutfak, hol, banyo-WC mevcut olduğu ve temel belediye ve kamu hizmetlerinden (yol, elektrik, çöp toplama, belediye şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri) yararlandığı ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 23.06.2021 11:30 belirlendi.