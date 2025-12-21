Asgari ücrette kritik hafta! Gözler zam oranında!

Memur ve memur emeklilerinin maaşına yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre bin lira ilave ödeme yapılacak. Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle: 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21. Enflasyon farkı: Yüzde 5,91. Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11. Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57.





60 BİNE YÜKSELECEK

MERKEZ Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,42 olacak. Enflasyon farkı yüzde 7,07 hesaplanırken, Yüzde 11'lik toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 18,84 olacak. Yüzde 18,84'lük zam oranı baz alındığında mevcutta 50 bin 503 olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 18 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 941 liraya çıkacak. Bu kapsamda yapılan tahminlerde kamuda çalışanların da maaşlarıyla ilgili çeşitli senaryolar ortaya çıktı.