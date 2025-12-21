Asgari ücrette kritik hafta! Gözler zam oranında!

MİLYONLARCA çalışan, memur ve memur emeklisi için zam maratonu devam ediyor. Asgari Ücret Komisyonu ikinci toplantı 18 Aralık'ta gerçekleştirildi. Asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağı 3. toplantıdan sonra netleşecek.
Buna bağlı olarak yeni yılda yapılacak zamlarla ilgili hesaplamalar merak ediliyor. 2026 yılında yapılacak zam için TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon ile 5 aylık zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri şimdiden 5 aylık zam oranını garantiledi.
İLAVE ÖDEMELER
MEMURLAR yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. 2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 zam artı enflasyon farkı toplamında bir zam yapılacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşına yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre bin lira ilave ödeme yapılacak. Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle: 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21. Enflasyon farkı: Yüzde 5,91. Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11. Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57.
60 BİNE YÜKSELECEK
MERKEZ Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,42 olacak. Enflasyon farkı yüzde 7,07 hesaplanırken, Yüzde 11'lik toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 18,84 olacak. Yüzde 18,84'lük zam oranı baz alındığında mevcutta 50 bin 503 olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 18 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 941 liraya çıkacak. Bu kapsamda yapılan tahminlerde kamuda çalışanların da maaşlarıyla ilgili çeşitli senaryolar ortaya çıktı.