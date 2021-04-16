Ramazan’da 61 milyon TL dağıtıldı

TURKUVAZ Medya Grubu'nun yeni televizyon kanalı VAV TV'de canlı yayınlanan "İftar Vakti" programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) sadece bu ramazanda milletin emanet ettiği 61 milyon lirayı yurt içindeki mağdur insanlara dağıttığını belirtti.

DİĞER