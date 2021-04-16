TURKUVAZ Medya Grubu'nun yeni televizyon kanalı VAV TV'de canlı yayınlanan "İftar Vakti" programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) sadece bu ramazanda milletin emanet ettiği 61 milyon lirayı yurt içindeki mağdur insanlara dağıttığını belirtti.
Ramazan’da 61 milyon TL dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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