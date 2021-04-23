PAÜ ve Pamukkale Teknokent’ten önemli adım

İleri teknoloji, inovasyon ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek firma ve kuruluşlara dünya kalitesinde teknokent hizmetleri sunma misyonuyla çalışan Pamukkale Teknokent, Denizli sanayicileri ve PAÜ akademisyenlerini ortak bir platformda buluşturdu. Yeni ve en uygun teknolojik yöntemlerin sanayiye uygulanması ile topluma ve ekonomiye faydalı, rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürünler elde edilmesini sağlayacak; üniversite bünyesinde yürütülen akademik çalışmaların ise sanayi alanında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ile projelerin geliştirilmesine imkân tanıyacak olan TeknoÜSİP kullanıma açıldı.

Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız



GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN

TeknoÜSİP ile üniversite-sanayi iş birliği konusunda akademisyenler ile sektörler arasında kurulan bağların güçlenmesine fayda sağlamayı amaçlayan Pamukkale Teknokent, sektör temsilcilerinin çalışmak istediği alanlarda ilgili akademisyenlere hızlı ve kolayca ulaşabilmelerine imkân sağlamanın yanı sıra Denizli sanayisini, tüm sektörlerinde üst sıralara taşımayı hedefliyor. Üniversite ile sanayi iş birliğini kuvvetlendirecek olan portal ile gerek akademisyenlerin gerekse Ar-Ge alanında çalışmalar yürüten sanayi kuruluşlarının proje sayılarının artırılması hedefleniyor. PAÜ Rektörü ve Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Denizli'mizin rekabet gücü yüksek ürünlerle dünya pazarında çok daha fazla söz sahibi olabilmesi adına Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulunda yer alan odalarımız, üniversitemizin deneyimli akademisyenleri ve ilimizden aldığımız destek ve güç ile PAÜ ve Pamukkale Teknokent olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz" dedi.

PAÜ Rektörü ve Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan,



BİLİM VE ÜRETİM BULUŞTU

Prof. Dr. Kutluhan şöyle konuştu: "Güçlü Türkiye'nin inşasında tüm imkânlarını seferber etmeye dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de hazırdır. Üniversite-sanayi iş birliğine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Teknokent Üniversite Sanayi İş Birliği Portalı, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda akademisyenler ve firmalarımızı bir araya getirecek; gerek bilime gerekse üretime önemli faydalar sağlayacaktır. Bu portalımızın sanayimiz ve Üniversitemizde hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sürecin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum."



TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız konu ile ilgili şunları kaydetti: "TeknoÜSİP portalı ile öncelikle Denizli'deki sanayicilerimiz olmak üzere bütün sanayicilerimiz, KOBİ'lerimiz ile Pamukkale Üniversitesindeki akademisyenler arasında bilgi, deneyim ve teknoloji transferini sağlayacak kurumsal bir altyapının kurulması amaçlanmıştır. Pamukkale Teknokent TTO ÜSİ uzmanları ve Pamukkale Üniversitesi ÜSİGEM personeli, ziyaret ettikleri veya kendilerine başvuran, ziyaret eden sanayicilerin, KOBİ'lerin, Ar-Ge firmalarının faaliyette bulundukları alanlar, kullandıkları ve ihtiyaç duydukları teknolojiler, test ve laboratuvar altyapıları, projeler, hibe ve destekler, mevcut ve ihtiyaç duyduğu personeller gibi bilgilerden firmanın vermeyi kabul ettikleri bilgiler TeknoÜSİP'e kaydedilmekte ve ihtiyaç halinde tanımlanan anahtar kelimelerle kolayca ulaşılabilmektedir. Hizmete açılan Pamukkale Teknokent Üniversite Sanayi İş Birliği Portalı (TeknoÜSİP) ile Pamukkale Üniversitesi'nden Denizli sanayiine teknoloji transferi daha hızlı ve kolay yapılacak hale gelmiştir."



SISTEM NASIL KULLANILIYOR?

TEKNOÜSİP'TE sektör temsilcileri ve akademisyenler için ayrı kullanıcı girişleri bulunuyor. Profil giriş işlemleri tamamlandıktan sonra sistem ara yüzüne akademisyenler; uzmanlık alanları, hâlihazırda danışmanlık verilen çalışma alanları, tezler, projeler, akademik çalışmalar ve anahtar kelimeler ekleyebiliyor. Sektör temsilcileri ise danışmanlık almak istedikleri çalışma alanları, hâlihazırda varsa danışmanlık aldıkları çalışma alanları, yapmış oldukları projeleri ve yine anahtar kelimeleri ekleyebiliyor. Akademisyenler ve sektör temsilcileri iş birliği yapmak istedikleri alanlarda talepte bulunarak kısa sürede hedefledikleri alanlarda çalışayabilecekler.