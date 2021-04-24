Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı ikramiye tarihi...

Bayram emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri bu sene ne kadar olacak? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan Bayramı bu sene 13 Mayıs tarihine geliyor. Bu tarihten önce emekli bayram ikramiyelerinin yatması bekleniyor. İşte 2021 emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. Emeklinin bayram ikramiyelerinin bu tarihler aralığında verilmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiyenin 1.083 lira olması tahminler arasında. Ancak hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı da şimdilik bilinmiyor.