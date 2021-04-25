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Haberler Ekonomi Thodex vurgununda flaş gelişme! O isim de gözaltında

vurgununda flaş gelişme! O isim de gözaltında

Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili '' isimli şirkete yapılan soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Thodex vurgununda flaş gelişme! O isim de gözaltında
DHA

25.04.2021, 12:42

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonla Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.



Öte yandan soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 69'unun gözaltında olduğu öğrenildi. 11 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş Karabağ vatandaşlığı almış KYK kredi ve burslarını bile kripto paralara yatırdılar

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