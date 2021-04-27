Tam kapanmada bankalar açık olacak mı?

Tam kapanma döneminde bankalar açık olacak mı? sorusu bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili merak edilenlerin yer aldığı genelgeyi yayınladı. Peki tam kapanma döneminde bankalar açık olacak mı? İşte detaylar...

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanmaya ilişkin 81 il Valiliğine genelge