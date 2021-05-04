Gıdacılar yeni pazarlara açıldı

DONDURULMUŞ Gıda Sanayii Derneği Başkanı Murat Bayizit, "Şili, bizden ciddi miktarda dondurulmuş çilek alıyor. ABD organik çilek başta olmak üzere organik kiraz, karnabahar ve brokoli gibi ürünleri çekmeye başladı. Rusya'dan dondurulmuş gıda ile ilgili çok ciddi talepler gelmeye başladı. Sektör Güney Amerika ve Uzak Doğu başta olmak üzere yeni pazarlara açıldı" diye konuştu.

DİĞER