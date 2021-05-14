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Haberler Ekonomi Kanal İstanbul’da ilk köprü temeli atılıyor

Kanal İstanbul’da ilk köprü temeli atılıyor

Kanal İstanbul’da ilk köprü temeli atılıyor

14.5.2021

ASRIN projesi olarak bilinen Kanal İstanbul'da ilk kazma önümüzdeki ay vurulacak. Kanal güzergahında yapılması planlanan altı köprüden ilkinin temeli haziran sonunda atılacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Büyükçekmece bağlantılı D-100, ikincisi TEM, üçüncüsü Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü planlandı. Türkiye'nin çılgın projesi olacak ve önümüzdeki ay ilk kazmanın vurulacağı Kanal İstanbul Projesi'nde öncelikli olarak köprüler yapılacak.

BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA

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