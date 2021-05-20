Kırıkkale'de icradan satılık dükkan

Mahkeme Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan 157 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın brüt 172,10 m² ve net 157,50 m² alana sahip olduğu da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 05.08.2021 10:40 belirlendi.