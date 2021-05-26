İzmir Karaburun'da icradan satılık ev

Mahkeme İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan 408 metrekare büyüklüğündeki bahçeli ev için satış kararı verdi. Evin denize 920 metre mesafede olup, Salman Mahallesi'ne 400 metre mesafede, ilçe merkezine ise 26 km mesafede bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Evin satış tarihi olarak 19.08.2021 14:00 belirlendi.