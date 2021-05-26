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Haberler Ekonomi İzmir Karaburun'da icradan satılık ev

'da icradan satılık ev

'in ilçesinde bulunan 408 metrekare bahçeli ev mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda evin fiyatı da belirtildi.

İzmir Karaburun'da icradan satılık ev

26.05.2021, 09:43

Mahkeme İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan 408 metrekare büyüklüğündeki bahçeli ev için satış kararı verdi. Evin denize 920 metre mesafede olup, Salman Mahallesi'ne 400 metre mesafede, ilçe merkezine ise 26 km mesafede bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Evin satış tarihi olarak 19.08.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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