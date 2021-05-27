Adana Ceyhan'da icradan satılık daire

Mahkeme Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan 135 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin doğalgazlı, duvarlarının sıvalı-boyalı, zemin kısımlarının seramik+parke kaplamalı, iç kapılarının ahşap panel, giriş panjurlu kapı, pencerelerin ise pvc olduğu olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 30.06.2021 10:00 belirlendi.