Milyonlarca emekliye Temmuz’da çifte bayram

Mayıs ayında yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6.39 oldu. Emeklilerin 6 aylık enflasyon oranında zam alacakları göz önüne alındığında bu oranın yüzde 7 civarında olması bekleniyor.



YÜZDE 7'Yİ GEÇECEK

Bayram ikramiyesi 1100 lira olarak ödenecek. Toplamda emeklilere ödenecek ikramiye 12.5 milyar lirayı bulacak. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri dün açıklandı. Buna göre emeklilere Temmuz'da çifte bayram, memura da enflasyon farkı yatırılacak. Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oluştu. Merkez Bankası beklenti anketine göre Haziran için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak öngörüldü. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyonla SSK-Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi geçecek. Buna göre göre en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 200 lira, Bağ-Kur tarımda bin 780 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'larda da yaklaşık 2 bin 600 liraya çıkacak. İlk beş aylık enflasyon yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından memurlar için yüzde 3.39 fark ortaya çıktı. Haziran'da enflasyon oranı değişmese bile en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 liraya yükselecek. Salgında en düşük emekli aylığı bin 500 liraya çıkarıldı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 12-20 Temmuz arasında yatırılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

HAZAL ATEŞ