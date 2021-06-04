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Haberler Ekonomi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

10 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

04.06.2021, 09:52

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin akademik birimlerine, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 48'inci maddesi, 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri ile "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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