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Haberler Ekonomi TÜBİTAK, 41 kısmi süreli proje personeli alıyor

, 41 kısmi süreli proje personeli alıyor

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli 41 proje personeli (aday araştırmacı) alacak.

TÜBİTAK, 41 kısmi süreli proje personeli alıyor

08.06.2021, 10:09

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre başvurular 28.06.2021 tarihine kadar kabul edilecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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