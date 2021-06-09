Yerli fideler kadın üreticilere emanet

TARIM ve Orman İl Müdürlüğü, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı etkinlikte yerli ve milli 250 bin domates fidesini kadın çiftçilere ücretsiz olarak dağıttı. Törende konuşan Vali Köşger, "İzmir, tarımın önde gelen şehirlerinden biri. Tarımsal üretimi en verimli şekilde yapmamız lazım" dedi.

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