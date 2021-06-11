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Haberler Ekonomi 1 milyonu askın esnafa 3,5 milyar liralık hibe

1 milyonu askın esnafa 3,5 milyar liralık hibe

1 milyonu askın esnafa 3,5 milyar liralık hibe

11.6.2021

TİCARET Bakanlığı, esnafa yönelik 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yapılmaya başlandı. Başvuru sıralaması dikkate alınarak 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği 843 bin 683 kişiye ödenecek. Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yarın itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

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