Konya güneşi ‘vaha’ya kavuşuyor

Konya güneşinin enerjiye dönüştüğü ve büyüklüğüyle uzaydan görünen insan yapıları arasında yerini alacak olan Konya Karapınar Güneş Enerji santrali (GES) için tarihi bir gün daha yaşandı. 1.4 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip Karapınar'ın yönetim binası olacak "Vaha"nın temeli atıldı. 2022 yılı sonunda tam kapasite elektrik üretmeye başlayacak tesis yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak.

MODERN SCADA MERKEZİ

Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santrallerinden biri olan Konya Karapınar YEKA GES-1 Scada Merkezi'nin temel atma töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun katılımıyla gerçekleşti. "Vaha" adı verilen mimari projenin temelinin atıldığı törende konuşan Bakan Varank, Türkiye'nin hem "istemezükçü" hem de "beceriksiz" zihniyet sebebiyle uzun yıllar ilerlemeden, kalkınmadan, küresel rekabetten hak ettiği payı alamadığını ifade ederek, birçok alanda yılların ihmal edilmişliklerini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Varank, "Bu tesis, muazzam güneş enerjisi santrali ve modern SCADA merkeziyle temiz enerji devrimine göz kırpıyor" dedi. Karapınar GES'te 150 kişi görev yapacak.





KALYONCU: 1.4 MILYAR DOLARLIK YATIRIM 2022 YILI SONUNDA TAMAMLANACAK

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir gün yaşadığına vurgu yaparak, "2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki, 20 milyon metrekarelik Karapınar'da 700 bin adet panelin montajı tamamlandı. Böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30'u tesis edildi. Böylelikle, şimdiden, santralimiz Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak" dedi. Karapınar GES'in 1 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip olduğunu söyleyen Kalyoncu, "Ankara'daki fabrikamıza da 400 milyon dolarlık yatırım yapmıştık. Dile kolay, pandemi koşullarına rağmen toplamda 1.4 milyar dolarlık yatırımı Allah'ın izniyle 2022 yılı sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, törende konuşma yaptı.



YÖNETİM binası Scada Merkezi tasarımının bir yarışma ile belirlendiğini söyleyen Kalyoncu, "Bu merkez, yalnızca bir yönetim binası değil Türkiye'de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi paylaşım merkezi olarak da hizmet verecek" dedi.



BIZIM ILK GÖZ AGRIMIZ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES'te önemli bir aşamaya daha geçildiğini belirterek, "4 yıl önce, YEKA yarışmalarımıza ilk defa Konya Karapınar'daki YEKA GES ile başlamıştık. Bu yönüyle Karapınar YEKA bizim ilk göz ağrımız. Bütün hedefimiz, yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi her yönüyle rol model ülke haline getirmek. Artık her gün vites yükselterek ilerliyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da konuşmasında tesisin bölgeye hareketlilik getireceğini belirterek, "Tam 1,2 milyon binaya enerji kimlik belgesi düzenledik. Yine Sıfır Atık Hareketimiz ile bugüne kadar, 356 milyon kilowat/saat enerji ürettik. 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK/KONYA