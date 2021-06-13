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Haberler Ekonomi ‘Savunma sanayisi ciromuz 10 milyar doları aştı’

‘Savunma sanayisi ciromuz 10 milyar doları aştı’

‘Savunma sanayisi ciromuz 10 milyar doları aştı’

13.6.2021

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bugün savunma sanayii ciromuz 10 milyar dolarları, ihracatımız da 3 milyar dolarları aştı." dedi. Elazığ'daki temaslarını sürdüren Prof. Dr. Demir beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile bir otelde düzenlenen toplantıda sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi. Demir, Türkiye olarak savunma sanayisinde iyi bir yere gelmiş olabileceklerini ancak bunun yetmediğini, bu durumu daha da ilerletmek için ülkenin tüm enerjisini ve potansiyelini harekete geçirmesi, buna yönelik tedbirleri alması gerektiğini belirtti. 750'yi aşkın projeleri olduğunu ve bunun önemli bir kısmını son 5 yılda hayata geçirdiklerini ifade eden Demir, şunları dile getirdi: "Savunma sanayiinde yerlilik oranı 70'lerin üzerinde diyoruz. Ama ben bu rakamı şöyle değiştiriyorum, stratejik ve teknolojik derinliği olan ürünlerde biz yüzde 100 yerlilik peşindeyiz. Her şeyin yüzde 100 olması peşinde olmak çok anlamlı değil ama stratejik ürünlerde yüzde 100 yerlilik peşindeyiz. Ülkemize, insanımıza güveniyoruz."

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