Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR personel alımı! Başvuru şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplam 2083 işçi alınacağı duyurulmuştu. İlana başvurular bugün itibarıyla başladı. Peki 2021 Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte OGM personel alımı ile ilgili detaylar...

OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplam 2083 işçi alınacak.

Başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), işçi alımı yapacak. OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra teşkilatında görevlendirilmek için 2 bin 80'i geçici, 3'ü kalıcı olacak şekilde toplamda 2 bin 83 kişi istihdam edilecek.

Söz konudu pozisyon için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) üzerinden açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İstenilen profile uygun olan adaylar ilana İŞKUR üzerinden başvuracak. Bunun üzerine adaylar sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Söz konusu sınava, istihdam için talep edilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter eşliğinde çekilecek kura ile belli olacak.

İŞKUR iş ilanında belirtilecek olan kura yeri ve tarihi, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden de vatandaşlara duyurulacak. Bu noktada, adayların adreslerine yazılı bildiri yapılması gibi bir durum söz konusu olmayacak. İlan edilecek bütün pozisyonların deneme süresi olacak ve bu deneme süresi iki aydır.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

11. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

12. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.