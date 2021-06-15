Gram altının fiyatı 496 lirayı gördü

ULUSLARARASI piyasalarda spot altın fiyatı, yarın akşam açıklanacak olan Fed faiz kararı öncesinde güçlenen ABD dolarının etkisi ile son 1 ayın en düşük seviyelerini gördü. Gram altında da fiyatlar dün 500 TL'nin altına çekildi. Gün içinde gram altın fiyatı 496 lirayı gördü. ABD doları da 8.30 8.39 bandında hareket etti. Ziraat FX'ten yapılan değerlendirmede 1.850 dolar bandından tepki alımlarının görülebileceği ifade edildi.