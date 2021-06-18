Finli tekstil firmalarıyla ‘webinar’da buluşma

EGE Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, H&M ile başlayıp, Ekoten Tekstil, Yeşim Tekstil, Orta Anadolu Tekstil ve Uniteks ile devam ettiği 'SUSTAINEIBILITY TALKS' webinar serisinin bu bölümünde 'Team Finland' ve 'Finnish Textile and Fashion' işbirliğiyle, dünya genelinde çevre politikalarında, sürdürülebilir kalkınmada öncü Fin firmalarını, Türk firmalarıyla bir araya getirdi. Birlik Başkanı Burak Sertbaş, Avrupa'nın 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda hazırlanan 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın tekstil sektörünü doğrudan etkileyeceğini söyledi.

DİĞER