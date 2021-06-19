MANISA Bağcılık Araştırma Enstitüsü, 3 yıl önce başlanan serada topraksız üzüm yetiştiriciliğinde sezon başlamadan erkenci hasat yaptı. Erkenci tür Spil Karası ve Trakya İlkeren üzüm çeşidinin topraksız ortamda yetiştirilmesiyle aynı bitkiden yılda 2 kez ürün alınıyor.
Spil Karası üzüm çeşidinde hasat zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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