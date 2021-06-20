İzmir Ödemiş'te icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan dubleks daire için satış kararı verdi. Dairenin genelde yapılaşmaların tamamlandığı bölge içerisinde ve kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, sosyal aktivitelerin yoğun yaşandığı yerde olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 27.08.2021 10:30 belirlendi.