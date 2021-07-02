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Haberler Ekonomi Kısa çalışma için 35,2 milyar lira ödendi

Kısa çalışma için 35,2 milyar lira ödendi

Kısa çalışma için 35,2 milyar lira ödendi

2.7.2021

30 Haziran'da sona eren kısa çalışma ödeneği uygulamasından Mart 2020-Mayıs 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan yararlandı. Bu dönemi kapsayan 15 ayda, firma çalışanlarına toplam 35 milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.
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