Kısa çalışma için 35,2 milyar lira ödendi

30 Haziran'da sona eren kısa çalışma ödeneği uygulamasından Mart 2020-Mayıs 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan yararlandı. Bu dönemi kapsayan 15 ayda, firma çalışanlarına toplam 35 milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.

DİĞER