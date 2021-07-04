Ankara'da icradan satılık daire!

Mahkeme Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan 94 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin Güdül ilçe merkezine 20 km, Ankara il merkezine 65 km mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 27.08.2021 11:30 belirlendi.