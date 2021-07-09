400 bin gurbetçi geldi

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle gelemedikleri ana vatana bu sene yoğun ilgi gösteriyor. Bulundukları ülkelerde çocuklarının okulları tatil edilen gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için yola çıktı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanırken, yetkililer de 1 Haziran'dan bugüne kadar ülkeye 400 bini aşkın gurbetçinin giriş yaptığını söyledi. Haziran ayının 21'inden sonra gelişler hızlanırken, gurbetçi sayısının hafta sonları 30 bini bulduğu açıklandı. 400 bin gurbetçinin çoğunu Almanya'da yaşayan Türk işçileri oluştururken, Avusturya, Fransa ve Belçika'dan gurbetçiler de ülkeye girdi.

EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM

Gurbetçiler, ana vatanlarını çok özlediklerini dile getirirken, Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, "Türkiye'ye girişimizde çok heyecanlandım. Ülkemize gelmek, memleketimizi görmek anlatması zor, bambaşka bir duygu. Hem aile özlemi hem bayram, iki sevinci bir arada yaşamak çok farklı. Geçen sene gelemedik ve bu özlem 2 kat daha arttı. En çok annemi, ona sarılmayı özledim" dedi.



BU SENE TATILI UZATTIK

AVUSTURYA'DAN gelen Bünyamin Demir ise geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle memleketlerine gelemediklerini, bu sene izinleri birleştirip, tatili uzattıklarını söyledi. Vatan hasretinin başka olduğunu belirten Demir, "Bu sene 45 gün kalacağız. Konya'ya gidiyoruz. Memleketimizi çok özledik" diye konuştu. Almanya'dan gelen Leyla Gündüz de "Aşı kartımızı gösterdik ve girdik. Önce akraba ziyareti yapacağız sonra da tatilimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.