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Haberler Ekonomi O Suriyeli küçük kız şimdi genç bir kuaför

O Suriyeli küçük kız şimdi genç bir kuaför

O Suriyeli küçük kız şimdi genç bir kuaför

18.7.2021

ÜLKELERİNDE can güvenliği kalmadığı için aileleriyle çocuk yaşta sığındıkları Türkiye'de gençliğe adım atan Suriyeliler, güvenle geçirdikleri yılların ardından yaşadıkları topraklara katkı sağlayarak yeni bir gelecek kurmak için çalışmaya devam ediyor. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş 10 yılı geride bıraktı. Türkiye'ye kaçanlardan bazıları ilk kez burada okudu ve çalışma hayatına atıldı.

İç savaşın başında ailesiyle Afrin'den önce Gaziantep'e ardından İzmir'e sığınan 21 yaşındaki Nurşen Mistikalo, 11 yaşında geldiği Türkiye'de yeni bir hayat kurduklarını anlattı. Türkçeyi geliştirmek için Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi'nde eğitim gördüğünü, mesleki eğitim kurslarına katıldığını ifade eden Mistikalo, çalışma hayatına atılarak 4 yıldır kuaförlük yaptığını söyledi. Kendilerine yardım eden iyi insanlar sayesinde çok zorluk çekmediklerini aktaran genç kadın, "Artık kendimi buraya ait hissediyorum. Geleceğimin burada olduğunu düşünüyorum. İyi bir kuaför olmak istiyorum. İzmir'de yaşamak ve kuaförlüğe meraklı kişileri yetiştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

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