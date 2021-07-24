TÜRKİYE'NİN önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün vefat eden Şevket Sabancı'nın cenazesi dün ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine Sabancı Ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.